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Яблонец - Слован

19.11.2016, Суббота, 20:15 мск Яблонец-над-Нисоу, стадион Стрельнице Чехия. Синот Лига, 14 тур Яблонец - Слован
Чехия. Синот Лига (2015/2016)
18 тур
20 февраля, суббота 19:30 Слован 3:2 Яблонец
4 тур
16 августа, воскресенье 20:15 Яблонец 1:1 Слован
Чехия. Синот Лига (2014/2015)
27 тур
10 мая, воскресенье 14:15 Яблонец 2:0 Слован
13 тур
2 ноября, воскресенье 17:45 Слован 0:1 Яблонец
Чехия. Гамбринус лига (2013/2014)
21 тур
21 марта, пятница 23:15 Слован 3:0 Яблонец
7 тур
2 сентября, понедельник 20:00 Яблонец 0:2 Слован
Чехия. Гамбринус лига (2012/2013)
17 тур
23 февраля, суббота 22:10 Слован 1:0 Яблонец
3 тур
11 августа, суббота 20:00 Яблонец 1:0 Слован
Чехия. Гамбринус лига (2011/2012)
29 тур
9 мая, среда 20:00 Яблонец 0:2 Слован
15 тур
26 ноября, суббота 20:45 Слован 2:2 Яблонец
Чехия. Гамбринус лига (2010/2011)
18 тур
27 февраля, воскресенье 19:00 Яблонец 3:0 Слован
4 тур
8 августа, воскресенье 19:00 Слован 1:1 Яблонец
Чемпионат Чехии (2009/2010)
22 тур
28 марта, воскресенье 17:00 Слован 4:2 Яблонец
8 тур
19 сентября, суббота 20:15 Яблонец 2:1 Слован
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Славия П 30 20 9 1 65:22 +43 69
2. Виктория П 30 20 7 3 47:21 +26 67
3. Спарта 30 16 9 5 47:26 +21 57
4. Млада Болеслав 30 13 10 7 47:37 +10 49
5. Теплице 30 13 9 8 38:25 +13 48
6. Фастав 30 11 8 11 34:35 -1 41
7. Дукла П 30 11 7 12 39:35 +4 40
8. Яблонец 30 9 12 9 43:38 +5 39
9. Слован Л 30 10 9 11 31:28 +3 39
10. Карвина 30 9 7 14 39:49 -10 34
11. Словацко 30 6 14 10 29:38 -9 32
12. Зброевка 30 6 14 10 32:45 -13 32
13. Богемианс 1905 30 7 7 16 22:39 -17 28
14. Высочина 30 6 9 15 26:47 -21 27
15. Градец-Кралове 30 8 3 19 29:51 -22 27
16. Пршибрам 30 6 4 20 29:61 -32 22
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