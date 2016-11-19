Богемианс 1905 - Теплице

|20 тур
|5 марта, суббота
|17:00
|Богемианс 1905
|1:1
|Теплице
|6 тур
|12 сентября, суббота
|18:00
|Теплице
|2:1
|Богемианс 1905
|20 тур
|5 марта, суббота
|17:00
|Богемианс 1905
|1:1
|Теплице
|6 тур
|12 сентября, суббота
|18:00
|Теплице
|2:1
|Богемианс 1905
|25 тур
|25 апреля, суббота
|18:00
|Богемианс 1905
|1:0
|Теплице
|11 тур
|18 октября, суббота
|19:00
|Теплице
|4:1
|Богемианс 1905
|24 тур
|11 апреля, пятница
|22:15
|Богемианс 1905
|3:1
|Теплице
|10 тур
|28 сентября, суббота
|19:00
|Теплице
|5:1
|Богемианс 1905
|29 тур
|9 мая, среда
|20:00
|Богемианс 1905
|0:0
|Теплице
|15 тур
|27 ноября, воскресенье
|17:30
|Теплице
|2:0
|Богемианс 1905
|29 тур
|21 мая, суббота
|19:30
|Богемианс 1905
|1:1
|Теплице
|15 тур
|7 ноября, воскресенье
|19:00
|Теплице
|0:2
|Богемианс 1905
|22 тур
|28 марта, воскресенье
|19:00
|Богемианс 1905
|1:1
|Теплице
|8 тур
|20 сентября, воскресенье
|19:00
|Теплице
|1:0
|Богемианс 1905
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Славия П
|30
|20
|9
|1
|65:22
|+43
|69
|2.
|Виктория П
|30
|20
|7
|3
|47:21
|+26
|67
|3.
|Спарта
|30
|16
|9
|5
|47:26
|+21
|57
|4.
|Млада Болеслав
|30
|13
|10
|7
|47:37
|+10
|49
|5.
|Теплице
|30
|13
|9
|8
|38:25
|+13
|48
|6.
|Фастав
|30
|11
|8
|11
|34:35
|-1
|41
|7.
|Дукла П
|30
|11
|7
|12
|39:35
|+4
|40
|8.
|Яблонец
|30
|9
|12
|9
|43:38
|+5
|39
|9.
|Слован Л
|30
|10
|9
|11
|31:28
|+3
|39
|10.
|Карвина
|30
|9
|7
|14
|39:49
|-10
|34
|11.
|Словацко
|30
|6
|14
|10
|29:38
|-9
|32
|12.
|Зброевка
|30
|6
|14
|10
|32:45
|-13
|32
|13.
|Богемианс 1905
|30
|7
|7
|16
|22:39
|-17
|28
|14.
|Высочина
|30
|6
|9
|15
|26:47
|-21
|27
|15.
|Градец-Кралове
|30
|8
|3
|19
|29:51
|-22
|27
|16.
|Пршибрам
|30
|6
|4
|20
|29:61
|-32
|22