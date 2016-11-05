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Славия - Богемианс 1905

05.11.2016, Суббота, 22:05 мск Прага, стадион Синобо Чехия. Синот Лига, 13 тур Славия - Богемианс 1905
Чехия. Синот Лига (2015/2016)
27 тур
1 мая, воскресенье 20:00 Богемианс 1905 0:0 Славия
13 тур
8 ноября, воскресенье 17:00 Славия 2:2 Богемианс 1905
Чехия. Синот Лига (2014/2015)
22 тур
4 апреля, суббота 21:15 Славия 1:1 Богемианс 1905
8 тур
20 сентября, суббота 22:15 Богемианс 1905 2:0 Славия
Чехия. Гамбринус лига (2013/2014)
26 тур
27 апреля, воскресенье 22:15 Богемианс 1905 0:1 Славия
12 тур
25 октября, пятница 21:00 Славия 1:0 Богемианс 1905
Чехия. Гамбринус лига (2011/2012)
30 тур
12 мая, суббота 19:30 Славия 3:1 Богемианс 1905
1 тур
29 июля, пятница 22:15 Богемианс 1905 2:0 Славия
Чехия. Гамбринус лига (2010/2011)
30 тур
28 мая, суббота 19:00 Славия 3:0 Богемианс 1905
1 тур
16 июля, пятница 19:30 Богемианс 1905 1:1 Славия
Чемпионат Чехии (2009/2010)
23 тур
5 апреля, понедельник 17:30 Славия 3:0 Богемианс 1905
9 тур
26 сентября, суббота 21:45 Богемианс 1905 1:1 Славия
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Славия П 30 20 9 1 65:22 +43 69
2. Виктория П 30 20 7 3 47:21 +26 67
3. Спарта 30 16 9 5 47:26 +21 57
4. Млада Болеслав 30 13 10 7 47:37 +10 49
5. Теплице 30 13 9 8 38:25 +13 48
6. Фастав 30 11 8 11 34:35 -1 41
7. Дукла П 30 11 7 12 39:35 +4 40
8. Яблонец 30 9 12 9 43:38 +5 39
9. Слован Л 30 10 9 11 31:28 +3 39
10. Карвина 30 9 7 14 39:49 -10 34
11. Словацко 30 6 14 10 29:38 -9 32
12. Зброевка 30 6 14 10 32:45 -13 32
13. Богемианс 1905 30 7 7 16 22:39 -17 28
14. Высочина 30 6 9 15 26:47 -21 27
15. Градец-Кралове 30 8 3 19 29:51 -22 27
16. Пршибрам 30 6 4 20 29:61 -32 22
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