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Виктория - Яблонец

06.11.2016, Воскресенье, 21:15 мск Пльзень, стадион Доосан Арена Чехия. Синот Лига, 13 тур Виктория - Яблонец
Чехия. Синот Лига (2015/2016)
29 тур
11 мая, среда 19:15 Виктория 1:2 Яблонец
15 тур
30 ноября, понедельник 19:15 Яблонец 0:1 Виктория
Чехия. Синот Лига (2014/2015)
16 тур
30 ноября, воскресенье 19:15 Яблонец 1:2 Виктория
2 тур
3 августа, воскресенье 22:15 Виктория 3:1 Яблонец
Чехия. Гамбринус лига (2013/2014)
27 тур
4 мая, воскресенье 21:00 Яблонец 2:2 Виктория
13 тур
1 ноября, пятница 23:15 Виктория 6:1 Яблонец
Суперкубок Чехии 2013

12 июля, пятница 19:45 Виктория 2:3 Яблонец
Чехия. Гамбринус лига (2012/2013)
25 тур
27 апреля, суббота 18:50 Яблонец 1:3 Виктория
11 тур
20 октября, суббота 20:20 Виктория 1:1 Яблонец
Чехия. Гамбринус лига (2011/2012)
21 тур
17 марта, суббота 18:50 Яблонец 0:2 Виктория
7 тур
17 сентября, суббота 22:15 Виктория 4:2 Яблонец
Чехия. Гамбринус лига (2010/2011)
23 тур
8 апреля, пятница 22:15 Виктория 1:1 Яблонец
9 тур
17 сентября, пятница 20:15 Яблонец 1:2 Виктория
Чемпионат Чехии (2009/2010)
25 тур
17 апреля, суббота 17:45 Виктория 1:1 Яблонец
11 тур
19 октября, понедельник 19:30 Яблонец 0:1 Виктория
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Славия П 30 20 9 1 65:22 +43 69
2. Виктория П 30 20 7 3 47:21 +26 67
3. Спарта 30 16 9 5 47:26 +21 57
4. Млада Болеслав 30 13 10 7 47:37 +10 49
5. Теплице 30 13 9 8 38:25 +13 48
6. Фастав 30 11 8 11 34:35 -1 41
7. Дукла П 30 11 7 12 39:35 +4 40
8. Яблонец 30 9 12 9 43:38 +5 39
9. Слован Л 30 10 9 11 31:28 +3 39
10. Карвина 30 9 7 14 39:49 -10 34
11. Словацко 30 6 14 10 29:38 -9 32
12. Зброевка 30 6 14 10 32:45 -13 32
13. Богемианс 1905 30 7 7 16 22:39 -17 28
14. Высочина 30 6 9 15 26:47 -21 27
15. Градец-Кралове 30 8 3 19 29:51 -22 27
16. Пршибрам 30 6 4 20 29:61 -32 22
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