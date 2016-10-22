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Славия - Словацко

22.10.2016, Суббота, 21:05 мск Прага, стадион Синобо Чехия. Синот Лига, 11 тур Славия - Словацко
Чехия. Синот Лига (2015/2016)
28 тур
8 мая, воскресенье 16:30 Славия 5:1 Словацко
14 тур
21 ноября, суббота 19:00 Словацко 0:2 Славия
Чехия. Синот Лига (2014/2015)
30 тур
30 мая, суббота 18:15 Славия 1:3 Словацко
1 тур
26 июля, суббота 22:15 Словацко 1:2 Славия
Чехия. Гамбринус лига (2013/2014)
29 тур
25 мая, воскресенье 20:00 Славия 1:1 Словацко
15 тур
24 ноября, воскресенье 22:00 Словацко 3:0 Славия
Чехия. Гамбринус лига (2012/2013)
24 тур
22 апреля, понедельник 20:00 Славия 1:0 Словацко
10 тур
5 октября, пятница 22:15 Словацко 3:0 Славия
Чехия. Гамбринус лига (2011/2012)
26 тур
22 апреля, воскресенье 19:00 Славия 0:1 Словацко
12 тур
30 октября, воскресенье 19:00 Словацко 1:3 Славия
Чехия. Гамбринус лига (2010/2011)
24 тур
18 апреля, понедельник 20:30 Славия 2:0 Словацко
10 тур
24 сентября, пятница 20:15 Словацко 3:0 Славия
Чемпионат Чехии (2009/2010)
20 тур
22 марта, понедельник 19:30 Словацко 3:1 Славия
6 тур
31 августа, понедельник 21:30 Славия 3:0 Словацко
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Славия П 30 20 9 1 65:22 +43 69
2. Виктория П 30 20 7 3 47:21 +26 67
3. Спарта 30 16 9 5 47:26 +21 57
4. Млада Болеслав 30 13 10 7 47:37 +10 49
5. Теплице 30 13 9 8 38:25 +13 48
6. Фастав 30 11 8 11 34:35 -1 41
7. Дукла П 30 11 7 12 39:35 +4 40
8. Яблонец 30 9 12 9 43:38 +5 39
9. Слован Л 30 10 9 11 31:28 +3 39
10. Карвина 30 9 7 14 39:49 -10 34
11. Словацко 30 6 14 10 29:38 -9 32
12. Зброевка 30 6 14 10 32:45 -13 32
13. Богемианс 1905 30 7 7 16 22:39 -17 28
14. Высочина 30 6 9 15 26:47 -21 27
15. Градец-Кралове 30 8 3 19 29:51 -22 27
16. Пршибрам 30 6 4 20 29:61 -32 22
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