Яблонец - Млада Болеслав

|22 тур
|19 марта, суббота
|20:00
|Млада Болеслав
|1:0
|Яблонец
|8 тур
|25 сентября, пятница
|21:15
|Яблонец
|1:2
|Млада Болеслав
|22 тур
|19 марта, суббота
|20:00
|Млада Болеслав
|1:0
|Яблонец
|8 тур
|25 сентября, пятница
|21:15
|Яблонец
|1:2
|Млада Болеслав
|28 тур
|17 мая, воскресенье
|19:00
|Млада Болеслав
|1:1
|Яблонец
|14 тур
|8 ноября, суббота
|22:15
|Яблонец
|1:0
|Млада Болеслав
|25 тур
|19 апреля, суббота
|22:15
|Млада Болеслав
|3:2
|Яблонец
|11 тур
|18 октября, пятница
|22:15
|Яблонец
|1:1
|Млада Болеслав
|28 тур
|22 мая, среда
|20:00
|Млада Болеслав
|1:1
|Яблонец
|14 тур
|10 ноября, суббота
|22:00
|Яблонец
|2:3
|Млада Болеслав
|30 тур
|12 мая, суббота
|19:30
|Млада Болеслав
|3:0
|Яблонец
|1 тур
|1 августа, понедельник
|20:30
|Яблонец
|0:0
|Млада Болеслав
|28 тур
|15 мая, воскресенье
|19:00
|Млада Болеслав
|1:2
|Яблонец
|14 тур
|1 ноября, понедельник
|20:00
|Яблонец
|1:1
|Млада Болеслав
|24 тур
|11 апреля, воскресенье
|19:00
|Млада Болеслав
|1:2
|Яблонец
|10 тур
|4 октября, воскресенье
|19:00
|Яблонец
|1:0
|Млада Болеслав
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Славия П
|30
|20
|9
|1
|65:22
|+43
|69
|2.
|Виктория П
|30
|20
|7
|3
|47:21
|+26
|67
|3.
|Спарта
|30
|16
|9
|5
|47:26
|+21
|57
|4.
|Млада Болеслав
|30
|13
|10
|7
|47:37
|+10
|49
|5.
|Теплице
|30
|13
|9
|8
|38:25
|+13
|48
|6.
|Фастав
|30
|11
|8
|11
|34:35
|-1
|41
|7.
|Дукла П
|30
|11
|7
|12
|39:35
|+4
|40
|8.
|Яблонец
|30
|9
|12
|9
|43:38
|+5
|39
|9.
|Слован Л
|30
|10
|9
|11
|31:28
|+3
|39
|10.
|Карвина
|30
|9
|7
|14
|39:49
|-10
|34
|11.
|Словацко
|30
|6
|14
|10
|29:38
|-9
|32
|12.
|Зброевка
|30
|6
|14
|10
|32:45
|-13
|32
|13.
|Богемианс 1905
|30
|7
|7
|16
|22:39
|-17
|28
|14.
|Высочина
|30
|6
|9
|15
|26:47
|-21
|27
|15.
|Градец-Кралове
|30
|8
|3
|19
|29:51
|-22
|27
|16.
|Пршибрам
|30
|6
|4
|20
|29:61
|-32
|22