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Ирак - Таиланд

11.10.2016, Вторник, 15:30 мск Отборочные матчи к ЧМ. Азия, 4 тур Ирак - Таиланд
Отборочные матчи к ЧМ. Азия (2016/2017), группа F
Второй этап, 9 тур
24 марта, четверг 17:00 Ирак 2:2 Таиланд
Второй этап, 4 тур
8 сентября, вторник 15:00 Таиланд 2:2 Ирак
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