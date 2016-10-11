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Австралия - Япония

11.10.2016, Вторник, 12:00 мск Отборочные матчи к ЧМ. Азия, 4 тур Австралия - Япония
Товарищеские матчи. Сборные 2014

18 ноября, вторник 13:20 Япония 2:1 Австралия
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Азия (2012/2013), группа B

4 июня, вторник 14:30 Япония 1:1 Австралия

12 июня, вторник 14:00 Австралия 1:1 Япония
Кубок Азии 2011
финал,
29 января, суббота 18:00 Австралия 0:1 Япония
Чемпионат мира 2006, группа F
1 тур
12 июня, понедельник 17:00 Австралия 3:1 Япония
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    Рейтинг: +65

    lavruxa1980 11 октября 2016, 13:51

    ну как так то :( Австралия побеждай давай...

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