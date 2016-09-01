Введите ваш ник на сайте

Южная Корея - Китай

01.09.2016, Четверг, 14:00 мск Отборочные матчи к ЧМ. Азия, 1 тур Южная Корея - Китай
Товарищеские матчи. Сборные 2010

19 мая, среда 15:30 Китай 0:0 Южная Корея
...
  • Читайте нас: 