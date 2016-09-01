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Япония - ОАЭ

01.09.2016, Четверг, 13:35 мск Отборочные матчи к ЧМ. Азия, 1 тур Япония - ОАЭ
Кубок Азии 2015
1/4 финала
23 января, пятница 12:30 Япония 1:1
(4:5)п		 ОАЭ
Товарищеские матчи. Сборные 2012

6 сентября, четверг 14:20 Япония 1:0 ОАЭ
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