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Судьи
Главный судья:
Джанлука Рокки (Флоренция)

Легия - Спортинг

07.12.2016, Среда, 22:45 мск Варшава, стадион Войска Польского Трансляция: МАТЧ! НАШ СПОРТ Лига чемпионов, 6 тур Легия - Спортинг
Лига чемпионов (2016/2017), группа F
2 тур
27 сентября, вторник 21:45 Спортинг 2:0 Легия
Лига Европы (2011/2012)
Квалификация, 1/16 финала
ответный матч		 24 февраля, пятница 00:05 Спортинг 1:0 Легия
Лига Европы (2011/2012)
Квалификация, 1/16 финала
первый матч		 16 февраля, четверг 22:00 Легия 2:2 Спортинг
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    Рейтинг: +183

    сергей николаевич 8 декабря 2016, 00:39

    Давай Легия, вперед!

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