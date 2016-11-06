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Ангушт - СКА

06.11.2016, Воскресенье, 14:00 мск Назрань, стадион Центральный им. Р. Аушева Россия. ПФЛ. Зона Юг, 15 тур Ангушт - СКА
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2015/2016)
23 тур
10 мая, вторник 17:30 СКА 2:1 Ангушт
11 тур
28 сентября, понедельник 15:30 Ангушт 1:0 СКА
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2012/2013)
30 тур
16 мая, четверг 00:00 СКА 0:3 Ангушт
14 тур
30 сентября, воскресенье 16:00 Ангушт 1:0 СКА
Россия. Второй Дивизион. Зона Юг (2011/2012)
24 тур
16 октября, воскресенье 15:30 Ангушт 3:0 СКА
8 тур
12 июня, воскресенье 00:00 СКА 3:1 Ангушт
Россия. Второй Дивизион. Зона Юг 2010
29 тур
6 октября, среда 16:00 Ангушт 2:0 СКА
13 тур
28 июня, понедельник 19:00 СКА 0:1 Ангушт
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Юг 2009
33 тур
9 октября, пятница 15:00 Ангушт 2:3 СКА
15 тур
22 июня, понедельник 18:00 СКА 5:2 Ангушт
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ротор 30 21 4 5 66:24 +42 67
2. Афипс 30 19 5 6 42:24 +18 62
3. Армавир 30 18 8 4 44:18 +26 62
4. Чайка 30 14 10 6 44:25 +19 52
5. Черноморец Нв 30 15 5 10 37:21 +16 50
6. Краснодар-2 30 15 5 10 47:28 +19 50
7. ФК Сочи-2013 29 13 9 7 42:29 +13 48
8. СКА 30 10 10 10 31:33 -2 40
9. Дружба 30 11 5 14 36:45 -9 38
10. Алания 30 10 7 13 26:36 -10 37
11. Биолог-Новокубанск 30 10 4 16 26:44 -18 34
12. Динамо Ст 30 9 5 16 25:41 -16 32
13. Машук-КМВ 31 7 5 19 32:57 -25 26
14. Легион 30 6 6 18 22:52 -30 24
15. Ангушт 30 5 9 16 17:34 -17 24
16. Кубань-2 30 6 5 19 22:48 -26 23
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