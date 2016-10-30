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Алания - Динамо

30.10.2016, Воскресенье, 18:00 мск Владикавказ, стадион Спартак Россия. ПФЛ. Зона Юг, 14 тур Алания - Динамо
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2015/2016)
20 тур
18 апреля, понедельник 19:00 Динамо 4:2 Алания
8 тур
7 сентября, понедельник 18:00 Алания 0:0 Динамо
Россия. Кубок (2015/2016)
1/256 финала
15 июля, среда 17:00 Алания 0:1 Динамо
Россия. Второй Дивизион. Зона Юг (2011/2012)
21 тур
26 сентября, понедельник 14:00 Алания 1:0 Динамо
5 тур
19 мая, четверг 00:00 Динамо 3:0 Алания
Чемпионат России 1994
17 тур
27 июля, среда 00:00 Динамо 2:3 Алания
10 тур
2 мая, понедельник 00:00 Алания 1:0 Динамо
Чемпионат России 1993
29 тур
24 сентября, пятница 00:00 Динамо 2:0 Алания
13 тур
5 июня, суббота 00:00 Алания 1:1 Динамо
Чемпионат России. Первый этап 1992, группа A
Первый этап, 13 тур
9 июля, четверг 00:00 Алания 2:1 Динамо
Первый этап, 6 тур
25 апреля, суббота 00:00 Динамо 0:2 Алания
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ротор 30 21 4 5 66:24 +42 67
2. Афипс 30 19 5 6 42:24 +18 62
3. Армавир 30 18 8 4 44:18 +26 62
4. Чайка 30 14 10 6 44:25 +19 52
5. Черноморец Нв 30 15 5 10 37:21 +16 50
6. Краснодар-2 30 15 5 10 47:28 +19 50
7. ФК Сочи-2013 29 13 9 7 42:29 +13 48
8. СКА 30 10 10 10 31:33 -2 40
9. Дружба 30 11 5 14 36:45 -9 38
10. Алания 30 10 7 13 26:36 -10 37
11. Биолог-Новокубанск 30 10 4 16 26:44 -18 34
12. Динамо Ст 30 9 5 16 25:41 -16 32
13. Машук-КМВ 31 7 5 19 32:57 -25 26
14. Легион 30 6 6 18 22:52 -30 24
15. Ангушт 30 5 9 16 17:34 -17 24
16. Кубань-2 30 6 5 19 22:48 -26 23
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