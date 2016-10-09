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Ангушт - Машук-КМВ

09.10.2016, Воскресенье, 17:00 мск Назрань, стадион Центральный им. Р. Аушева Россия. ПФЛ. Зона Юг, 11 тур Ангушт - Машук-КМВ
Россия. Кубок (2016/2017)
1/128 финала
24 июля, воскресенье 18:30 Машук-КМВ 2:0 Ангушт
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2015/2016)
16 тур
1 ноября, воскресенье 15:00 Машук-КМВ 0:1 Ангушт
4 тур
12 августа, среда 17:00 Ангушт 0:1 Машук-КМВ
Россия. Кубок (2015/2016)
1/256 финала
15 июля, среда 17:00 Ангушт 3:1 Машук-КМВ
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2014/2015), группа 2
16 тур
6 ноября, четверг 15:00 Машук-КМВ 1:1 Ангушт
6 тур
7 сентября, воскресенье 18:00 Ангушт 3:0 Машук-КМВ
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2012/2013)
29 тур
11 мая, суббота 16:00 Ангушт 1:0 Машук-КМВ
13 тур
25 сентября, вторник 16:30 Машук-КМВ 1:3 Ангушт
Россия. Второй Дивизион. Зона Юг (2011/2012)
22 тур
2 октября, воскресенье 16:00 Ангушт 0:0 Машук-КМВ
6 тур
28 мая, суббота 00:00 Машук-КМВ 2:1 Ангушт
Россия. Второй Дивизион. Зона Юг 2010
27 тур
24 сентября, пятница 17:00 Ангушт 0:0 Машук-КМВ
11 тур
15 июня, вторник 18:00 Машук-КМВ 5:0 Ангушт
Россия. Кубок (2010/2011)
1/128 финала
10 мая, понедельник 00:00 Ангушт 1:0 Машук-КМВ
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Юг 2009
36 тур
27 октября, вторник 16:00 Машук-КМВ 5:0 Ангушт
18 тур
11 июля, суббота 00:00 Ангушт 0:2 Машук-КМВ
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ротор 30 21 4 5 66:24 +42 67
2. Афипс 30 19 5 6 42:24 +18 62
3. Армавир 30 18 8 4 44:18 +26 62
4. Чайка 30 14 10 6 44:25 +19 52
5. Черноморец Нв 30 15 5 10 37:21 +16 50
6. Краснодар-2 30 15 5 10 47:28 +19 50
7. ФК Сочи-2013 29 13 9 7 42:29 +13 48
8. СКА 30 10 10 10 31:33 -2 40
9. Дружба 30 11 5 14 36:45 -9 38
10. Алания 30 10 7 13 26:36 -10 37
11. Биолог-Новокубанск 30 10 4 16 26:44 -18 34
12. Динамо Ст 30 9 5 16 25:41 -16 32
13. Машук-КМВ 31 7 5 19 32:57 -25 26
14. Легион 30 6 6 18 22:52 -30 24
15. Ангушт 30 5 9 16 17:34 -17 24
16. Кубань-2 30 6 5 19 22:48 -26 23
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