Антальяспор - Акхисар Беледиеспор

O^o
|27 тур
|3 апреля, воскресенье
|16:00
|Антальяспор
|2:2
|Акхисар Беледиеспор
|10 тур
|30 октября, пятница
|19:00
|Акхисар Беледиеспор
|2:1
|Антальяспор
|27 тур
|3 апреля, воскресенье
|16:00
|Антальяспор
|2:2
|Акхисар Беледиеспор
|10 тур
|30 октября, пятница
|19:00
|Акхисар Беледиеспор
|2:1
|Антальяспор
|25 тур
|15 марта, суббота
|18:00
|Акхисар Беледиеспор
|0:0
|Антальяспор
|8 тур
|20 октября, воскресенье
|20:00
|Антальяспор
|1:0
|Акхисар Беледиеспор
|32 тур
|5 мая, воскресенье
|21:00
|Антальяспор
|4:3
|Акхисар Беледиеспор
|15 тур
|9 января, среда
|21:00
|Акхисар Беледиеспор
|1:0
|Антальяспор
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Бешикташ
|34
|23
|8
|3
|73:30
|+43
|77
|2.
|Истанбул ББ
|34
|21
|10
|3
|63:28
|+35
|73
|3.
|Фенербахче
|34
|18
|10
|6
|60:32
|+28
|64
|4.
|Галатасарай
|34
|20
|4
|10
|65:40
|+25
|64
|5.
|Антальяспор
|34
|17
|7
|10
|47:40
|+7
|58
|6.
|Трабзонспор
|34
|14
|9
|11
|39:34
|+5
|51
|7.
|Акхисар Беледиеспор
|34
|14
|6
|14
|46:42
|+4
|48
|8.
|Генчлербирлиги
|34
|12
|10
|12
|33:34
|-1
|46
|9.
|Касымпаша
|34
|12
|7
|15
|46:49
|-3
|43
|10.
|Коньяспор
|34
|11
|10
|13
|40:45
|-5
|43
|11.
|Карабюкспор
|34
|12
|7
|15
|38:48
|-10
|43
|12.
|Аланьяспор
|34
|12
|4
|18
|54:65
|-11
|40
|13.
|Османлыспор
|34
|9
|11
|14
|37:45
|-8
|38
|14.
|Кайсериспор
|34
|10
|8
|16
|47:58
|-11
|38
|15.
|Бурсаспор
|34
|11
|5
|18
|34:58
|-24
|38
|16.
|Ризеспор
|34
|10
|6
|18
|44:53
|-9
|36
|17.
|Газиантепспор
|34
|7
|5
|22
|30:65
|-35
|26
|18.
|Аданаспор
|34
|6
|7
|21
|32:62
|-30
|25
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