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Росс Каунти - Инвернесс

31.12.2016, Суббота, 18:00 мск Дингволл, стадион Глобал Энерджи Стэдиум Шотландия. Премьер-Лига, 21 тур Росс Каунти - Инвернесс
Шотландия. Премьер-Лига (2016/2017)
2 тур
13 августа, суббота 17:00 Инвернесс 2:3 Росс Каунти
Шотландия. Премьер-Лига (2015/2016)
31 тур
19 марта, суббота 18:00 Росс Каунти 0:3 Инвернесс
22 тур
2 января, суббота 18:00 Инвернесс 2:0 Росс Каунти
10 тур
3 октября, суббота 17:00 Росс Каунти 1:2 Инвернесс
Шотландия. Премьер-Лига (2014/2015)
25 тур
31 января, суббота 18:00 Инвернесс 1:1 Росс Каунти
19 тур
1 января, четверг 18:00 Росс Каунти 1:3 Инвернесс
9 тур
5 октября, воскресенье 15:45 Инвернесс 1:1 Росс Каунти
Шотландия. Премьер-Лига (2013/2014)
33 тур
4 апреля, пятница 22:45 Росс Каунти 1:2 Инвернесс
11 тур
25 февраля, вторник 23:45 Росс Каунти 0:3 Инвернесс
20 тур
1 января, среда 19:00 Инвернесс 1:2 Росс Каунти
Шотландия. Премьер-Лига (2012/2013), группа A
38 тур
19 мая, воскресенье 15:45 Росс Каунти 1:0 Инвернесс
Шотландия. Премьер-Лига (2012/2013)
31 тур
16 марта, суббота 19:00 Инвернесс 2:1 Росс Каунти
22 тур
2 марта, суббота 19:00 Росс Каунти 0:0 Инвернесс
9 тур
5 октября, пятница 22:45 Инвернесс 3:1 Росс Каунти
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Селтик 33 29 4 0 87:22 +65 91
2. Абердин 33 21 4 8 63:28 +35 67
3. Рейнджерс 33 16 10 7 48:34 +14 58
4. Сент-Джонстон 33 14 7 12 44:40 +4 49
5. Хартс 33 12 9 12 51:43 +8 45
6. Партик Тисл 33 10 11 12 35:38 -3 41
7. Килмарнок 33 7 14 12 30:49 -19 35
8. Росс Каунти 33 7 12 14 37:54 -17 33
9. Гамильтон Академикал 33 6 14 13 30:48 -18 32
10. Мазервелл 33 8 8 17 38:61 -23 32
11. Данди 33 8 6 19 33:53 -20 30
12. Инвернесс 33 4 13 16 36:62 -26 25
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