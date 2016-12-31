Рейнджерс - Селтик

|5 тур
|10 сентября, суббота
|14:00
|Селтик
|5:1
|Рейнджерс
|35 тур
|29 апреля, воскресенье
|15:45
|Селтик
|3:0
|Рейнджерс
|31 тур
|25 марта, воскресенье
|16:00
|Рейнджерс
|3:2
|Селтик
|21 тур
|28 декабря, среда
|23:45
|Селтик
|1:0
|Рейнджерс
|8 тур
|18 сентября, воскресенье
|15:30
|Рейнджерс
|4:2
|Селтик
|34 тур
|24 апреля, воскресенье
|15:30
|Рейнджерс
|0:0
|Селтик
|27 тур
|20 февраля, воскресенье
|15:30
|Селтик
|3:0
|Рейнджерс
|21 тур
|2 января, воскресенье
|15:45
|Рейнджерс
|0:2
|Селтик
|9 тур
|24 октября, воскресенье
|15:45
|Селтик
|1:3
|Рейнджерс
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Селтик
|33
|29
|4
|0
|87:22
|+65
|91
|2.
|Абердин
|33
|21
|4
|8
|63:28
|+35
|67
|3.
|Рейнджерс
|33
|16
|10
|7
|48:34
|+14
|58
|4.
|Сент-Джонстон
|33
|14
|7
|12
|44:40
|+4
|49
|5.
|Хартс
|33
|12
|9
|12
|51:43
|+8
|45
|6.
|Партик Тисл
|33
|10
|11
|12
|35:38
|-3
|41
|7.
|Килмарнок
|33
|7
|14
|12
|30:49
|-19
|35
|8.
|Росс Каунти
|33
|7
|12
|14
|37:54
|-17
|33
|9.
|Гамильтон Академикал
|33
|6
|14
|13
|30:48
|-18
|32
|10.
|Мазервелл
|33
|8
|8
|17
|38:61
|-23
|32
|11.
|Данди
|33
|8
|6
|19
|33:53
|-20
|30
|12.
|Инвернесс
|33
|4
|13
|16
|36:62
|-26
|25