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Рейнджерс - Селтик

31.12.2016, Суббота, 15:15 мск Глазго, стадион Айброкс Шотландия. Премьер-Лига, 21 тур Рейнджерс - Селтик
Шотландия. Премьер-Лига (2016/2017)
5 тур
10 сентября, суббота 14:00 Селтик 5:1 Рейнджерс
Шотландия. Премьер-Лига (2011/2012)
35 тур
29 апреля, воскресенье 15:45 Селтик 3:0 Рейнджерс
31 тур
25 марта, воскресенье 16:00 Рейнджерс 3:2 Селтик
21 тур
28 декабря, среда 23:45 Селтик 1:0 Рейнджерс
8 тур
18 сентября, воскресенье 15:30 Рейнджерс 4:2 Селтик
Шотландия. Премьер-Лига (2010/2011)
34 тур
24 апреля, воскресенье 15:30 Рейнджерс 0:0 Селтик
27 тур
20 февраля, воскресенье 15:30 Селтик 3:0 Рейнджерс
21 тур
2 января, воскресенье 15:45 Рейнджерс 0:2 Селтик
9 тур
24 октября, воскресенье 15:45 Селтик 1:3 Рейнджерс
Чемпионат Шотландии (2009/2010)
37 тур
4 мая, вторник 22:45 Селтик 2:1 Рейнджерс
27 тур
28 февраля, воскресенье 15:30 Рейнджерс 1:0 Селтик
19 тур
3 января, воскресенье 15:30 Селтик 1:1 Рейнджерс
7 тур
4 октября, воскресенье 15:30 Рейнджерс 2:1 Селтик
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Селтик 33 29 4 0 87:22 +65 91
2. Абердин 33 21 4 8 63:28 +35 67
3. Рейнджерс 33 16 10 7 48:34 +14 58
4. Сент-Джонстон 33 14 7 12 44:40 +4 49
5. Хартс 33 12 9 12 51:43 +8 45
6. Партик Тисл 33 10 11 12 35:38 -3 41
7. Килмарнок 33 7 14 12 30:49 -19 35
8. Росс Каунти 33 7 12 14 37:54 -17 33
9. Гамильтон Академикал 33 6 14 13 30:48 -18 32
10. Мазервелл 33 8 8 17 38:61 -23 32
11. Данди 33 8 6 19 33:53 -20 30
12. Инвернесс 33 4 13 16 36:62 -26 25
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