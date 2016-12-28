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Инвернесс - Мазервелл

28.12.2016, Среда, 22:45 мск Туллоч, стадион Туллоч Каледониан Шотландия. Премьер-Лига, 20 тур Инвернесс - Мазервелл
Шотландия. Премьер-Лига (2016/2017)
11 тур
26 октября, среда 21:45 Мазервелл 0:3 Инвернесс
Шотландия. Премьер-Лига (2015/2016)
32 тур
2 апреля, суббота 17:00 Инвернесс 1:2 Мазервелл
14 тур
7 ноября, суббота 18:00 Мазервелл 1:3 Инвернесс
1 тур
1 августа, суббота 17:00 Инвернесс 0:1 Мазервелл
Шотландия. Премьер-Лига (2014/2015)
28 тур
28 февраля, суббота 18:00 Мазервелл 2:1 Инвернесс
14 тур
22 ноября, суббота 18:00 Инвернесс 3:1 Мазервелл
3 тур
16 августа, суббота 18:00 Мазервелл 0:2 Инвернесс
Шотландия. Премьер-Лига (2013/2014), группа A
37 тур
7 мая, среда 22:45 Мазервелл 2:1 Инвернесс
Шотландия. Премьер-Лига (2013/2014)
29 тур
1 апреля, вторник 22:45 Инвернесс 1:2 Мазервелл
21 тур
19 марта, среда 23:45 Мазервелл 2:0 Инвернесс
3 тур
17 августа, суббота 18:00 Инвернесс 2:0 Мазервелл
Шотландия. Премьер-Лига (2012/2013), группа A
36 тур
4 мая, суббота 18:00 Инвернесс 4:3 Мазервелл
Шотландия. Премьер-Лига (2012/2013)
27 тур
16 февраля, суббота 19:00 Мазервелл 3:0 Инвернесс
14 тур
18 ноября, воскресенье 16:45 Инвернесс 1:5 Мазервелл
5 тур
2 сентября, воскресенье 18:00 Мазервелл 4:1 Инвернесс
Шотландия. Премьер-Лига (2011/2012)
23 тур
14 января, суббота 19:00 Мазервелл 0:1 Инвернесс
13 тур
29 октября, суббота 18:00 Инвернесс 2:3 Мазервелл
1 тур
23 июля, суббота 18:00 Мазервелл 3:0 Инвернесс
Шотландия. Премьер-Лига (2010/2011)
29 тур
5 марта, суббота 18:00 Инвернесс 3:0 Мазервелл
22 тур
15 января, суббота 18:00 Мазервелл 0:0 Инвернесс
11 тур
6 ноября, суббота 18:00 Инвернесс 1:2 Мазервелл
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Селтик 33 29 4 0 87:22 +65 91
2. Абердин 33 21 4 8 63:28 +35 67
3. Рейнджерс 33 16 10 7 48:34 +14 58
4. Сент-Джонстон 33 14 7 12 44:40 +4 49
5. Хартс 33 12 9 12 51:43 +8 45
6. Партик Тисл 33 10 11 12 35:38 -3 41
7. Килмарнок 33 7 14 12 30:49 -19 35
8. Росс Каунти 33 7 12 14 37:54 -17 33
9. Гамильтон Академикал 33 6 14 13 30:48 -18 32
10. Мазервелл 33 8 8 17 38:61 -23 32
11. Данди 33 8 6 19 33:53 -20 30
12. Инвернесс 33 4 13 16 36:62 -26 25
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