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Сент-Джонстон - Инвернесс

03.12.2016, Суббота, 18:00 мск Перт, стадион Макдиармид Парк Шотландия. Премьер-Лига, 16 тур Сент-Джонстон - Инвернесс
Шотландия. Премьер-Лига (2016/2017)
4 тур
27 августа, суббота 17:00 Инвернесс 2:1 Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-Лига (2015/2016)
25 тур
9 марта, среда 22:45 Сент-Джонстон 1:0 Инвернесс
12 тур
24 октября, суббота 17:00 Инвернесс 0:1 Сент-Джонстон
2 тур
8 августа, суббота 17:00 Сент-Джонстон 1:1 Инвернесс
Шотландия. Премьер-Лига (2014/2015), группа A
35 тур
2 мая, суббота 17:00 Сент-Джонстон 1:1 Инвернесс
Шотландия. Премьер-Лига (2014/2015)
23 тур
20 января, вторник 22:45 Инвернесс 2:0 Сент-Джонстон
17 тур
20 декабря, суббота 18:00 Сент-Джонстон 1:0 Инвернесс
7 тур
20 сентября, суббота 18:00 Инвернесс 2:1 Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-Лига (2013/2014), группа A
38 тур
11 мая, воскресенье 15:15 Инвернесс 2:0 Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-Лига (2013/2014)
27 тур
22 февраля, суббота 19:00 Сент-Джонстон 0:1 Инвернесс
14 тур
23 ноября, суббота 19:00 Инвернесс 1:0 Сент-Джонстон
9 тур
5 октября, суббота 18:00 Сент-Джонстон 4:0 Инвернесс
Шотландия. Премьер-Лига (2012/2013), группа A
35 тур
27 апреля, суббота 15:00 Сент-Джонстон 1:0 Инвернесс
Шотландия. Премьер-Лига (2012/2013)
33 тур
5 апреля, пятница 22:45 Инвернесс 0:0 Сент-Джонстон
21 тур
29 декабря, суббота 19:00 Сент-Джонстон 0:0 Инвернесс
11 тур
27 октября, суббота 18:00 Инвернесс 1:1 Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-Лига (2011/2012)
33 тур
7 апреля, суббота 18:00 Сент-Джонстон 0:0 Инвернесс
22 тур
28 марта, среда 22:45 Инвернесс 0:1 Сент-Джонстон
11 тур
15 октября, суббота 18:00 Сент-Джонстон 2:0 Инвернесс
Шотландия. Премьер-Лига (2010/2011)
34 тур
25 апреля, понедельник 22:00 Сент-Джонстон 0:3 Инвернесс
27 тур
19 февраля, суббота 18:00 Инвернесс 2:0 Сент-Джонстон
21 тур
1 января, суббота 18:00 Сент-Джонстон 1:0 Инвернесс
8 тур
16 октября, суббота 18:00 Инвернесс 1:1 Сент-Джонстон
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Селтик 33 29 4 0 87:22 +65 91
2. Абердин 33 21 4 8 63:28 +35 67
3. Рейнджерс 33 16 10 7 48:34 +14 58
4. Сент-Джонстон 33 14 7 12 44:40 +4 49
5. Хартс 33 12 9 12 51:43 +8 45
6. Партик Тисл 33 10 11 12 35:38 -3 41
7. Килмарнок 33 7 14 12 30:49 -19 35
8. Росс Каунти 33 7 12 14 37:54 -17 33
9. Гамильтон Академикал 33 6 14 13 30:48 -18 32
10. Мазервелл 33 8 8 17 38:61 -23 32
11. Данди 33 8 6 19 33:53 -20 30
12. Инвернесс 33 4 13 16 36:62 -26 25
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