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Сент-Джонстон - Росс Каунти

19.11.2016, Суббота, 18:00 мск Перт, стадион Макдиармид Парк Шотландия. Премьер-Лига, 14 тур Сент-Джонстон - Росс Каунти
Шотландия. Премьер-Лига (2016/2017)
8 тур
1 октября, суббота 17:00 Росс Каунти 0:2 Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-Лига (2015/2016)
30 тур
16 марта, среда 22:45 Сент-Джонстон 1:1 Росс Каунти
17 тур
5 декабря, суббота 18:00 Росс Каунти 2:3 Сент-Джонстон
3 тур
11 августа, вторник 21:45 Сент-Джонстон 1:1 Росс Каунти
Шотландия. Премьер-Лига (2014/2015)
32 тур
7 апреля, вторник 21:45 Росс Каунти 1:0 Сент-Джонстон
14 тур
22 ноября, суббота 18:00 Сент-Джонстон 2:1 Росс Каунти
1 тур
10 августа, воскресенье 18:00 Росс Каунти 1:2 Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-Лига (2013/2014)
29 тур
15 марта, суббота 21:30 Сент-Джонстон 0:1 Росс Каунти
21 тур
4 января, суббота 19:00 Росс Каунти 1:0 Сент-Джонстон
3 тур
17 августа, суббота 18:00 Сент-Джонстон 4:0 Росс Каунти
Шотландия. Премьер-Лига (2012/2013), группа A
34 тур
21 апреля, воскресенье 19:05 Сент-Джонстон 2:2 Росс Каунти
Шотландия. Премьер-Лига (2012/2013)
27 тур
16 февраля, суббота 19:00 Росс Каунти 1:0 Сент-Джонстон
14 тур
17 ноября, суббота 19:00 Сент-Джонстон 1:1 Росс Каунти
7 тур
22 сентября, суббота 18:00 Росс Каунти 1:2 Сент-Джонстон
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Селтик 33 29 4 0 87:22 +65 91
2. Абердин 33 21 4 8 63:28 +35 67
3. Рейнджерс 33 16 10 7 48:34 +14 58
4. Сент-Джонстон 33 14 7 12 44:40 +4 49
5. Хартс 33 12 9 12 51:43 +8 45
6. Партик Тисл 33 10 11 12 35:38 -3 41
7. Килмарнок 33 7 14 12 30:49 -19 35
8. Росс Каунти 33 7 12 14 37:54 -17 33
9. Гамильтон Академикал 33 6 14 13 30:48 -18 32
10. Мазервелл 33 8 8 17 38:61 -23 32
11. Данди 33 8 6 19 33:53 -20 30
12. Инвернесс 33 4 13 16 36:62 -26 25
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