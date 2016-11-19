Сент-Джонстон - Росс Каунти

|8 тур
|1 октября, суббота
|17:00
|Росс Каунти
|0:2
|Сент-Джонстон
|8 тур
|1 октября, суббота
|17:00
|Росс Каунти
|0:2
|Сент-Джонстон
|30 тур
|16 марта, среда
|22:45
|Сент-Джонстон
|1:1
|Росс Каунти
|17 тур
|5 декабря, суббота
|18:00
|Росс Каунти
|2:3
|Сент-Джонстон
|3 тур
|11 августа, вторник
|21:45
|Сент-Джонстон
|1:1
|Росс Каунти
|32 тур
|7 апреля, вторник
|21:45
|Росс Каунти
|1:0
|Сент-Джонстон
|14 тур
|22 ноября, суббота
|18:00
|Сент-Джонстон
|2:1
|Росс Каунти
|1 тур
|10 августа, воскресенье
|18:00
|Росс Каунти
|1:2
|Сент-Джонстон
|29 тур
|15 марта, суббота
|21:30
|Сент-Джонстон
|0:1
|Росс Каунти
|21 тур
|4 января, суббота
|19:00
|Росс Каунти
|1:0
|Сент-Джонстон
|3 тур
|17 августа, суббота
|18:00
|Сент-Джонстон
|4:0
|Росс Каунти
|34 тур
|21 апреля, воскресенье
|19:05
|Сент-Джонстон
|2:2
|Росс Каунти
|27 тур
|16 февраля, суббота
|19:00
|Росс Каунти
|1:0
|Сент-Джонстон
|14 тур
|17 ноября, суббота
|19:00
|Сент-Джонстон
|1:1
|Росс Каунти
|7 тур
|22 сентября, суббота
|18:00
|Росс Каунти
|1:2
|Сент-Джонстон
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Селтик
|33
|29
|4
|0
|87:22
|+65
|91
|2.
|Абердин
|33
|21
|4
|8
|63:28
|+35
|67
|3.
|Рейнджерс
|33
|16
|10
|7
|48:34
|+14
|58
|4.
|Сент-Джонстон
|33
|14
|7
|12
|44:40
|+4
|49
|5.
|Хартс
|33
|12
|9
|12
|51:43
|+8
|45
|6.
|Партик Тисл
|33
|10
|11
|12
|35:38
|-3
|41
|7.
|Килмарнок
|33
|7
|14
|12
|30:49
|-19
|35
|8.
|Росс Каунти
|33
|7
|12
|14
|37:54
|-17
|33
|9.
|Гамильтон Академикал
|33
|6
|14
|13
|30:48
|-18
|32
|10.
|Мазервелл
|33
|8
|8
|17
|38:61
|-23
|32
|11.
|Данди
|33
|8
|6
|19
|33:53
|-20
|30
|12.
|Инвернесс
|33
|4
|13
|16
|36:62
|-26
|25