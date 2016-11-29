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Эмполи - Чезена

29.11.2016, Вторник, 17:00 мск Эмполи, стадион Карло Кастеллани Италия. Кубок, 1/16 финала Эмполи - Чезена
Италия. Серия А (2014/2015)
22 тур
8 февраля, воскресенье 17:00 Эмполи 2:0 Чезена
3 тур
20 сентября, суббота 20:00 Чезена 2:2 Эмполи
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