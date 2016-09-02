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Легион - ФК Сочи-2013

02.09.2016, Пятница, 17:00 мск Махачкала, стадион Динамо Россия. ПФЛ. Зона Юг, 6 тур Легион - ФК Сочи-2013
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ротор 30 21 4 5 66:24 +42 67
2. Афипс 30 19 5 6 42:24 +18 62
3. Армавир 30 18 8 4 44:18 +26 62
4. Чайка 30 14 10 6 44:25 +19 52
5. Черноморец Нв 30 15 5 10 37:21 +16 50
6. Краснодар-2 30 15 5 10 47:28 +19 50
7. ФК Сочи-2013 29 13 9 7 42:29 +13 48
8. СКА 30 10 10 10 31:33 -2 40
9. Дружба 30 11 5 14 36:45 -9 38
10. Алания 30 10 7 13 26:36 -10 37
11. Биолог-Новокубанск 30 10 4 16 26:44 -18 34
12. Динамо Ст 30 9 5 16 25:41 -16 32
13. Машук-КМВ 31 7 5 19 32:57 -25 26
14. Легион 30 6 6 18 22:52 -30 24
15. Ангушт 30 5 9 16 17:34 -17 24
16. Кубань-2 30 6 5 19 22:48 -26 23
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