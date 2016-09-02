Легион - ФК Сочи-2013

|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Ротор
|30
|21
|4
|5
|66:24
|+42
|67
|2.
|Афипс
|30
|19
|5
|6
|42:24
|+18
|62
|3.
|Армавир
|30
|18
|8
|4
|44:18
|+26
|62
|4.
|Чайка
|30
|14
|10
|6
|44:25
|+19
|52
|5.
|Черноморец Нв
|30
|15
|5
|10
|37:21
|+16
|50
|6.
|Краснодар-2
|30
|15
|5
|10
|47:28
|+19
|50
|7.
|ФК Сочи-2013
|29
|13
|9
|7
|42:29
|+13
|48
|8.
|СКА
|30
|10
|10
|10
|31:33
|-2
|40
|9.
|Дружба
|30
|11
|5
|14
|36:45
|-9
|38
|10.
|Алания
|30
|10
|7
|13
|26:36
|-10
|37
|11.
|Биолог-Новокубанск
|30
|10
|4
|16
|26:44
|-18
|34
|12.
|Динамо Ст
|30
|9
|5
|16
|25:41
|-16
|32
|13.
|Машук-КМВ
|31
|7
|5
|19
|32:57
|-25
|26
|14.
|Легион
|30
|6
|6
|18
|22:52
|-30
|24
|15.
|Ангушт
|30
|5
|9
|16
|17:34
|-17
|24
|16.
|Кубань-2
|30
|6
|5
|19
|22:48
|-26
|23