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Ротор - Черноморец

19.08.2016, Пятница, 16:00 мск Волгоград, стадион Центральный Россия. ПФЛ. Зона Юг, 4 тур Ротор - Черноморец
Россия. Премьер-лига 2003
17 тур
19 июля, суббота 00:00 Ротор 3:0 Черноморец
14 тур
23 июня, понедельник 00:00 Черноморец 1:0 Ротор
Чемпионат России 2001
17 тур
18 июля, среда 00:00 Черноморец 2:3 Ротор
3 тур
31 марта, суббота 00:00 Ротор 3:0 Черноморец
Чемпионат России 2000
28 тур
21 октября, суббота 00:00 Черноморец 3:0 Ротор
14 тур
23 июня, пятница 00:00 Ротор 1:1 Черноморец
Чемпионат России 1999
23 тур
11 сентября, суббота 00:00 Черноморец 1:1 Ротор
9 тур
29 мая, суббота 00:00 Ротор 5:2 Черноморец
Чемпионат России 1998
18 тур
29 июля, среда 00:00 Ротор 3:0 Черноморец
3 тур
11 апреля, суббота 00:00 Черноморец 1:1 Ротор
Чемпионат России 1997
18 тур
16 июля, среда 00:00 Черноморец 2:1 Ротор
1 тур
16 марта, воскресенье 00:00 Ротор 1:1 Черноморец
Чемпионат России 1996
32 тур
19 октября, суббота 00:00 Черноморец 0:0 Ротор
15 тур
21 мая, вторник 00:00 Ротор 3:1 Черноморец
Чемпионат России 1995
25 тур
16 сентября, суббота 00:00 Ротор 5:1 Черноморец
6 тур
13 мая, суббота 00:00 Черноморец 2:1 Ротор
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ротор 30 21 4 5 66:24 +42 67
2. Афипс 30 19 5 6 42:24 +18 62
3. Армавир 30 18 8 4 44:18 +26 62
4. Чайка 30 14 10 6 44:25 +19 52
5. Черноморец Нв 30 15 5 10 37:21 +16 50
6. Краснодар-2 30 15 5 10 47:28 +19 50
7. ФК Сочи-2013 29 13 9 7 42:29 +13 48
8. СКА 30 10 10 10 31:33 -2 40
9. Дружба 30 11 5 14 36:45 -9 38
10. Алания 30 10 7 13 26:36 -10 37
11. Биолог-Новокубанск 30 10 4 16 26:44 -18 34
12. Динамо Ст 30 9 5 16 25:41 -16 32
13. Машук-КМВ 31 7 5 19 32:57 -25 26
14. Легион 30 6 6 18 22:52 -30 24
15. Ангушт 30 5 9 16 17:34 -17 24
16. Кубань-2 30 6 5 19 22:48 -26 23
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