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Расписание матчей
Вердер - Удинезе
Вердер - Удинезе: обзор матча 09 апреля 2009
Вердер
09.04.2009, четверг, 22:45
Кубок УЕФА, 1/4 финала
3 : 1
Завершен
Удинезе
34'
Диего
67'
Диего
70'
У. Алмейда
88'
Ф. Квальярелла
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Вердер - Удинезе
ГОЛ! 3:1!
Ф. Квальярелла
Пас отдал
К. Ободо
Замена
К. Ободо
️️️️
Г. Инлер
Замена
П. Нимайер
️️️️
М. Озил
Замена
А. Флоро Флорес
️️️️
С. Пепе
Замена
️️️️
У. Алмейда
ГОЛ! 3:0!
У. Алмейда
ГОЛ! 2:0!
Диего
Пас отдал
М. Озил
Желтая карточка
Т. Фрингс
ГОЛ! 1:0!
Диего
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вердер
1
Тим Визе
ВР
17
Себастьян Бениш
ЛЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
27
Налдо
ЦЗ
8
Клеменс Фритц
ПЗ
0
Торстен Фрингс
ОП
10
Диего
АП
10
Месут Озил
АП
6
Александрос Циолис
ПП
9
Угу Алмейда
ЦФ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
Удинезе
1
Самир Ханданович
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
6
Маурицио Домицци
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
10
Гаэтано Д'Агостино
ОП
88
Гекхан Инлер
ЦП
3
Симоне Пепе
ПП
4
Алексис Санчес
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Главный тренер
Паскуале Марино
Вердер
1
Оливер Бауманн
ВР
33
Кристиан Фандер
ВР
8
Петри Пасанен
ЛЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
11
Юрица Враньеш
ЦП
18
Петер Нимайер
ПП
Удинезе
22
Эмануэле Беларди
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
3
Луиджи Сала
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
10
Кристиан Ободо
ЦП
25
Ники Зимлинг
ЦП
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Визе
17
Бениш
4
Мертезакер
27
Налдо
8
Фритц
0
Фрингс
6
Циолис
10
Озил
10
Диего
14
Писарро
9
Алмейда
4-1-3-2
1
Ханданович
25
Сапата
6
Домицци
27
Фелипе
26
Паскуале
10
Д'Агостино
3
Пепе
88
Инлер
27
Асамоа
27
Квальярелла
4
Санчес
10
Озил
18
Нимайер
18
Нимайер
10
Озил
88
Инлер
10
Ободо
10
Ободо
88
Инлер
3
Пепе
9
Флоро Флорес
9
Флоро Флорес
3
Пепе
Остались в запасе
Вердер
Удинезе
11
Юрица Враньеш
ЦП
1
Оливер Бауманн
ВР
33
Кристиан Фандер
ВР
8
Петри Пасанен
ЛЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
Главный тренер
Томас Шааф
22
Эмануэле Беларди
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
3
Луиджи Сала
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
25
Ники Зимлинг
ЦП
Главный тренер
Паскуале Марино
Остались в запасе
11
Юрица Враньеш
ЦП
1
Оливер Бауманн
ВР
33
Кристиан Фандер
ВР
8
Петри Пасанен
ЛЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
Остались в запасе
22
Эмануэле Беларди
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
3
Луиджи Сала
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
25
Ники Зимлинг
ЦП
Главный тренер
Томас Шааф
Главный тренер
Паскуале Марино
Статистика матча Вердер - Удинезе
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Информация о матче
Главный судья:
Лоран Дюамель
(Руан)
Помощники судьи:
Стефан Дюамель
Давид Бенеш (оба - Франция)
Делегат:
Метин Казанциоглу (Турция)
Стадион:
Везерстадион
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