Строгино - Спартак К

|2 тур
|28 июля, четверг
|18:00
|Спартак К
|1:0
|Строгино
|23 тур
|24 апреля, воскресенье
|17:00
|Строгино
|0:0
|Спартак К
|9 тур
|15 сентября, вторник
|18:00
|Спартак К
|2:1
|Строгино
|29 тур
|30 мая, суббота
|19:00
|Строгино
|2:1
|Спартак К
|15 тур
|11 октября, суббота
|17:00
|Спартак К
|0:1
|Строгино
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Сочи
|25
|19
|4
|2
|60:18
|+42
|61
|2.
|Олимп-Долгопрудный
|26
|16
|8
|2
|53:21
|+32
|56
|3.
|Текстильщик Ив
|26
|15
|7
|4
|49:23
|+26
|52
|4.
|Динамо-2
|26
|13
|4
|9
|38:25
|+13
|43
|5.
|Спартак Кс
|25
|10
|10
|5
|36:22
|+14
|40
|6.
|Москва
|26
|10
|7
|9
|50:40
|+10
|37
|7.
|Торпедо Вл
|26
|9
|8
|9
|30:31
|-1
|35
|8.
|Домодедово
|26
|9
|6
|11
|21:32
|-11
|33
|9.
|ЦРФСО
|25
|6
|11
|8
|34:34
|0
|29
|10.
|Псков-747
|26
|6
|10
|10
|18:31
|-13
|28
|11.
|Строгино
|26
|5
|8
|13
|18:42
|-24
|23
|12.
|Коломна
|26
|4
|9
|13
|19:43
|-24
|21
|13.
|Знамя Труда
|25
|4
|4
|17
|15:44
|-29
|16
|14.
|Волга Тв
|26
|4
|4
|18
|15:50
|-35
|16