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Волга - ЦРФСО

16.10.2016, Воскресенье, 17:00 мск Тверь, стадион Химик Россия. ПФЛ. Зона Запад, 13 тур Волга - ЦРФСО
Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2015/2016)
16 тур
21 октября, среда 15:00 Волга 1:1 ЦРФСО
2 тур
28 июля, вторник 18:00 ЦРФСО 1:2 Волга
Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2014/2015)
16 тур
17 октября, пятница 18:00 ЦРФСО 0:3 Волга
2 тур
18 июля, пятница 18:30 Волга 0:0 ЦРФСО
Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2013/2014)
35 тур
2 июня, понедельник 18:00 Волга 0:2 ЦРФСО
1 тур
15 июля, понедельник 18:30 ЦРФСО 1:2 Волга
Россия. Кубок (2013/2014)
1/256 финала
10 июля, среда 18:00 Волга 1:2 ЦРФСО
Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2012/2013)
22 тур
2 мая, четверг 17:00 ЦРФСО 0:2 Волга
8 тур
27 августа, понедельник 18:30 Волга 4:3 ЦРФСО
Россия. Второй Дивизион. Зона Запад (2011/2012)
40 тур
25 апреля, среда 18:00 Волга 1:0 ЦРФСО
24 тур
22 августа, понедельник 18:00 ЦРФСО 2:2 Волга
8 тур
24 мая, вторник 18:00 Волга 1:4 ЦРФСО
Россия. Второй Дивизион. Зона Запад 2010
32 тур
10 октября, воскресенье 16:00 ЦРФСО 3:1 Волга
16 тур
8 июля, четверг 18:30 Волга 0:1 ЦРФСО
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Сочи 25 19 4 2 60:18 +42 61
2. Олимп-Долгопрудный 26 16 8 2 53:21 +32 56
3. Текстильщик Ив 26 15 7 4 49:23 +26 52
4. Динамо-2 26 13 4 9 38:25 +13 43
5. Спартак Кс 25 10 10 5 36:22 +14 40
6. Москва 26 10 7 9 50:40 +10 37
7. Торпедо Вл 26 9 8 9 30:31 -1 35
8. Домодедово 26 9 6 11 21:32 -11 33
9. ЦРФСО 25 6 11 8 34:34 0 29
10. Псков-747 26 6 10 10 18:31 -13 28
11. Строгино 26 5 8 13 18:42 -24 23
12. Коломна 26 4 9 13 19:43 -24 21
13. Знамя Труда 25 4 4 17 15:44 -29 16
14. Волга Тв 26 4 4 18 15:50 -35 16
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