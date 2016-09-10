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Порту - Витория Гимараеш

10.09.2016, Суббота, 22:30 мск Порту, стадион Драгау Португалия. Примейра, 4 тур Порту - Витория Гимараеш
Португалия. Примейра (2015/2016)
18 тур
17 января, воскресенье 23:30 Витория Гимараеш 1:0 Порту
1 тур
15 августа, суббота 22:45 Порту 3:0 Витория Гимараеш
Португалия. Примейра (2014/2015)
21 тур
13 февраля, пятница 23:30 Порту 1:0 Витория Гимараеш
4 тур
14 сентября, воскресенье 20:00 Витория Гимараеш 1:1 Порту
Португалия. Высшая лига (2013/2014)
21 тур
2 марта, воскресенье 23:15 Витория Гимараеш 2:2 Порту
6 тур
27 сентября, пятница 23:00 Порту 1:0 Витория Гимараеш
Суперкубок Португалии 2013

10 августа, суббота 23:45 Порту 3:0 Витория Гимараеш
Португалия. Высшая лига (2012/2013)
17 тур
3 февраля, воскресенье 00:30 Витория Гимараеш 0:4 Порту
2 тур
25 августа, суббота 23:30 Порту 4:0 Витория Гимараеш
Португалия. Высшая лига (2011/2012)
16 тур
22 января, воскресенье 22:15 Порту 3:1 Витория Гимараеш
1 тур
14 августа, воскресенье 22:00 Витория Гимараеш 0:1 Порту
Португалия. Суперкубок 2011
Финал
8 августа, понедельник 00:03 Порту 2:1 Витория Гимараеш
Португалия. Высшая лига (2010/2011)
22 тур
5 марта, суббота 22:45 Порту 2:0 Витория Гимараеш
7 тур
5 октября, вторник 00:15 Витория Гимараеш 1:1 Порту
Чемпионат Португалии (2009/2010)
27 тур
18 апреля, воскресенье 23:15 Порту 3:0 Витория Гимараеш
12 тур
4 декабря, пятница 23:15 Витория Гимараеш 1:4 Порту
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Бенфика 34 25 7 2 72:18 +54 82
2. Порту 34 22 10 2 71:19 +52 76
3. Спортинг 34 21 7 6 68:36 +32 70
4. Гимараеш 34 18 8 8 50:39 +11 62
5. Брага 34 15 9 10 51:36 +15 54
6. Маритиму 34 13 11 10 34:32 +2 50
7. Риу Аве 34 14 7 13 41:39 +2 49
8. Фейренсе 33 13 6 14 29:44 -15 45
9. Боавишта 34 10 13 11 33:36 -3 43
10. Эшторил 34 10 8 16 36:42 -6 38
11. Шавиш 34 8 14 12 35:42 -7 38
12. Витория 34 10 8 16 30:39 -9 38
13. Пасуш де Феррейра 34 8 12 14 32:45 -13 36
14. Белененсеш 34 9 9 16 27:45 -18 36
15. Морейренcе 34 8 9 17 33:48 -15 33
16. Тондела 34 8 8 18 29:52 -23 32
17. Арука 34 9 5 20 33:57 -24 32
18. Насионал Ф 34 4 9 21 22:58 -36 21
19. Фигейренсе 1 1 0 0 2:1 +1 3
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