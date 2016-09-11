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Маритиму - Риу Аве

11.09.2016, Воскресенье, 18:00 мск Маритиму, стадион Дос Баррейрос Португалия. Примейра, 4 тур Маритиму - Риу Аве
Португалия. Примейра (2015/2016)
27 тур
18 марта, пятница 23:30 Риу Аве 1:0 Маритиму
10 тур
8 ноября, воскресенье 19:00 Маритиму 3:2 Риу Аве
Португалия. Примейра (2014/2015)
33 тур
17 мая, воскресенье 20:00 Маритиму 4:0 Риу Аве
16 тур
11 января, воскресенье 19:00 Риу Аве 0:0 Маритиму
Португалия. Высшая лига (2013/2014)
30 тур
11 мая, воскресенье 19:00 Маритиму 1:0 Риу Аве
15 тур
11 января, суббота 22:00 Риу Аве 1:1 Маритиму
Португалия. Высшая лига (2012/2013)
16 тур
27 января, воскресенье 20:00 Маритиму 1:1 Риу Аве
1 тур
18 августа, суббота 21:15 Риу Аве 0:1 Маритиму
Португалия. Высшая лига (2011/2012)
19 тур
18 февраля, суббота 00:15 Риу Аве 1:3 Маритиму
4 тур
11 сентября, воскресенье 22:15 Маритиму 2:1 Риу Аве
Португалия. Высшая лига (2010/2011)
22 тур
6 марта, воскресенье 19:00 Маритиму 0:1 Риу Аве
7 тур
3 октября, воскресенье 19:00 Риу Аве 0:0 Маритиму
Чемпионат Португалии (2009/2010)
28 тур
23 апреля, пятница 23:15 Риу Аве 0:0 Маритиму
13 тур
13 декабря, воскресенье 19:00 Маритиму 0:1 Риу Аве
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Бенфика 34 25 7 2 72:18 +54 82
2. Порту 34 22 10 2 71:19 +52 76
3. Спортинг 34 21 7 6 68:36 +32 70
4. Гимараеш 34 18 8 8 50:39 +11 62
5. Брага 34 15 9 10 51:36 +15 54
6. Маритиму 34 13 11 10 34:32 +2 50
7. Риу Аве 34 14 7 13 41:39 +2 49
8. Фейренсе 33 13 6 14 29:44 -15 45
9. Боавишта 34 10 13 11 33:36 -3 43
10. Эшторил 34 10 8 16 36:42 -6 38
11. Шавиш 34 8 14 12 35:42 -7 38
12. Витория 34 10 8 16 30:39 -9 38
13. Пасуш де Феррейра 34 8 12 14 32:45 -13 36
14. Белененсеш 34 9 9 16 27:45 -18 36
15. Морейренcе 34 8 9 17 33:48 -15 33
16. Тондела 34 8 8 18 29:52 -23 32
17. Арука 34 9 5 20 33:57 -24 32
18. Насионал Ф 34 4 9 21 22:58 -36 21
19. Фигейренсе 1 1 0 0 2:1 +1 3
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