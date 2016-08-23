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Сошо - Брест

23.08.2016, Вторник, 19:30 мск Монбельяр, стадион Огюст Бональ Франция. Кубок лиги, 1/32 финала Сошо - Брест
Франция. Лига 1 (2012/2013)
36 тур
11 мая, суббота 22:00 Брест 0:2 Сошо
18 тур
15 декабря, суббота 23:00 Сошо 1:2 Брест
Франция. Лига 1 (2011/2012)
30 тур
31 марта, суббота 21:00 Сошо 2:1 Брест
14 тур
20 ноября, воскресенье 20:00 Брест 2:0 Сошо
Франция. Лига 1 (2010/2011)
29 тур
2 апреля, суббота 21:00 Сошо 2:1 Брест
13 тур
13 ноября, суббота 21:00 Брест 1:1 Сошо
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    Рейтинг: -8

    pfrfhgfnmt 23 августа 2016, 10:14

    ничья

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