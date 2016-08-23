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Осер - Страсбур

23.08.2016, Вторник, 19:30 мск Осер, стадион Аббе-Дешамп Франция. Кубок лиги, 1/32 финала Осер - Страсбур
Франция. Кубок (2014/2015)
1/32 финала
4 января, воскресенье 17:00 Осер 1:0 Страсбур
Франция. Лига 1 (2007/2008)
21 тур
19 января, суббота 22:00 Осер 1:1 Страсбур
3 тур
15 августа, среда 22:30 Страсбур 3:0 Осер
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