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Гавр - Шатору

23.08.2016, Вторник, 19:30 мск Гавр, стадион Жюль Дешасо Франция. Кубок лиги, 1/32 финала Гавр - Шатору
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