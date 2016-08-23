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Эвертон - Йовил

23.08.2016, Вторник, 21:45 мск Ливерпуль, стадион Гудисон Парк Англия. Кубок Лиги, 1/32 финала Эвертон - Йовил
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