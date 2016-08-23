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Стивенидж - Сток Сити

23.08.2016, Вторник, 21:45 мск Стивэнейдж, стадион Ламекс Стэдиум Англия. Кубок Лиги, 1/32 финала Стивенидж - Сток Сити
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