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Сандерленд - Шрусбери Таун

24.08.2016, Среда, 21:45 мск Сандерленд, стадион Стэдиум оф лайт Англия. Кубок Лиги, 1/32 финала Сандерленд - Шрусбери Таун
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