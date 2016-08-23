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Нортгемптон Таун - Вест Бромвич

23.08.2016, Вторник, 21:45 мск Нортгемптон, стадион Сиксфилд Стэдиум Англия. Кубок Лиги, 1/32 финала Нортгемптон Таун - Вест Бромвич
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