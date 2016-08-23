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Миллуолл - Ноттингем Форест

23.08.2016, Вторник, 21:45 мск Лондон, стадион Нью Дэн Англия. Кубок Лиги, 1/32 финала Миллуолл - Ноттингем Форест
Англия. Чемпион-Лига (2014/2015)
28 тур
31 января, суббота 18:00 Ноттингем Форест 0:1 Миллуолл
8 тур
20 сентября, суббота 18:00 Миллуолл 0:0 Ноттингем Форест
Англия. Чемпионшип (2013/2014)
40 тур
5 апреля, суббота 18:00 Ноттингем Форест 1:2 Миллуолл
18 тур
3 декабря, вторник 23:45 Миллуолл 2:2 Ноттингем Форест
Англия. Кубок Лиги (2013/2014)
2 раунд
28 августа, среда 22:45 Ноттингем Форест 2:1 Миллуолл
Англия. Чемпионшип (2012/2013)
45 тур
27 апреля, суббота 18:00 Миллуолл 0:1 Ноттингем Форест
14 тур
3 ноября, суббота 19:00 Ноттингем Форест 1:4 Миллуолл
Англия. Чемпионшип (2011/2012)
36 тур
10 марта, суббота 19:00 Ноттингем Форест 3:1 Миллуолл
2 тур
13 августа, суббота 18:00 Миллуолл 2:0 Ноттингем Форест
Англия. Чемпионшип (2010/2011)
34 тур
26 февраля, суббота 18:00 Миллуолл 0:0 Ноттингем Форест
5 тур
11 сентября, суббота 18:00 Ноттингем Форест 1:1 Миллуолл
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