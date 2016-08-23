Введите ваш ник на сайте

Куинз Парк Рейнджерс - Рочдейл

23.08.2016, Вторник, 21:45 мск Лондон, стадион Лофтус Роуд Англия. Кубок Лиги, 1/32 финала Куинз Парк Рейнджерс - Рочдейл
Англия. Кубок Лиги (2011/2012)
Плей-офф, 2 раунд
23 августа, вторник 22:45 Куинз Парк Рейнджерс 0:2 Рочдейл
...
  • Читайте нас: 