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Торино - Про Верчелли

13.08.2016, Суббота, 21:30 мск Турин, стадион Стадио Олимпико Италия. Кубок, 1/32 финала Торино - Про Верчелли
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