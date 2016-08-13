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Кьево - Виртус Энтелла

13.08.2016, Суббота, 21:45 мск Верона, стадион Марко Антонио Бентегоди Италия. Кубок, 1/32 финала Кьево - Виртус Энтелла
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