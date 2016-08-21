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Эрцгебирге - Ингольштадт

21.08.2016, Воскресенье, 19:30 мск Ауэ, стадион Эрцгебиргштадион Германия. Кубок, 1/32 финала Эрцгебирге - Ингольштадт
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