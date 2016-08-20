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ФСВ Франкфурт - Вольфсбург

20.08.2016, Суббота, 21:45 мск Германия. Кубок, 1/32 финала ФСВ Франкфурт - Вольфсбург
Германия. Кубок (2012/2013)
2 раунд
31 октября, среда 23:30 Вольфсбург 2:0 ФСВ Франкфурт
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