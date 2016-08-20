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Виллинген 08 - Шальке-04

20.08.2016, Суббота, 16:30 мск Германия. Кубок, 1/32 финала Виллинген 08 - Шальке-04
Товарищеские матчи 2013

4 июля, четверг 20:30 Виллинген 08 0:5 Шальке-04
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