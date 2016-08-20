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Вюрцбургер Кикерс - Айнтрахт

20.08.2016, Суббота, 16:30 мск Германия. Кубок, 1/32 финала Вюрцбургер Кикерс - Айнтрахт
Германия. Кубок (2014/2015)
2 раунд
29 октября, среда 21:00 Вюрцбургер Кикерс 0:1 Айнтрахт
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