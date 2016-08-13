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Эмполи - Виченца

13.08.2016, Суббота, 21:45 мск Эмполи, стадион Карло Кастеллани Италия. Кубок, 1/32 финала Эмполи - Виченца
Италия. Кубок (2015/2016)
1/32 финала
15 августа, суббота 19:00 Эмполи 0:1 Виченца
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