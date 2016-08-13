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Чезена - Тернана

13.08.2016, Суббота, 21:45 мск Чезена, стадион Дино Мануцци Италия. Кубок, 1/32 финала Чезена - Тернана
Италия. Кубок (2009/2010)
2 раунд
9 августа, воскресенье 00:00 Чезена 2:2
(5:4)п		 Тернана
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