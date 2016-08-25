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Русенборг - Аустрия

25.08.2016, Четверг, 20:00 мск Тронхейм, стадион Леркендаль Лига Европы, 4 раунд , ответный матч Русенборг - Аустрия
Первый матч: 1 - 2
Лига Европы (2016/2017)
Квалификация, 4 раунд
первый матч		 18 августа, четверг 20:00 Аустрия 2:1 Русенборг
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