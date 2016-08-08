Введите ваш ник на сайте

Витебск - Белшина

08.08.2016, Понедельник, 18:30 мск Витебск, стадион Центральный спорткомплекс Беларусь. Высшая лига, 17 тур Витебск - Белшина
Беларусь. Высшая лига 2016
2 тур
11 апреля, понедельник 18:30 Белшина 0:1 Витебск
Беларусь. Высшая лига 2015
15 тур
8 августа, суббота 19:30 Витебск 1:1 Белшина
2 тур
19 апреля, воскресенье 16:00 Белшина 1:1 Витебск
Беларусь. Высшая лига 2011
27 тур
1 октября, суббота 16:00 Витебск 0:3 Белшина
16 тур
2 июля, суббота 18:00 Белшина 2:0 Витебск
5 тур
19 апреля, вторник 00:00 Витебск 0:1 Белшина
Беларусь. Высшая лига 2010
27 тур
2 октября, суббота 18:30 Витебск 0:2 Белшина
21 тур
15 августа, воскресенье 20:00 Витебск 0:0 Белшина
10 тур
15 мая, суббота 18:30 Белшина 0:0 Витебск
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. БАТЭ 30 22 4 4 73:25 +48 70
2. Шахтер Сл 30 17 8 5 46:20 +26 59
3. Динамо Мн 30 15 10 5 46:28 +18 55
4. Минск 30 15 8 7 49:24 +25 53
5. Торпедо-БелАЗ 30 13 9 8 47:33 +14 48
6. Витебск 30 12 6 12 30:26 +4 42
7. Ислочь 30 11 8 11 35:40 -5 41
8. Динамо-Брест 30 11 7 12 39:40 -1 40
9. Городея 30 8 14 8 36:39 -3 38
10. Славия-Мозырь 30 9 8 13 33:49 -16 35
11. Крумкачи 30 9 6 15 24:39 -15 33
12. Слуцк 30 6 12 12 22:34 -12 30
13. Нафтан 30 7 8 15 25:46 -21 29
14. Неман 30 7 8 15 21:36 -15 29
15. Белшина 30 5 10 15 34:45 -11 25
16. Гранит 30 5 10 15 20:56 -36 25
...
  • Читайте нас: 