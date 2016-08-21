Жетысу - Тобол

|17 тур
|19 июня, воскресенье
|15:30
|Жетысу
|0:1
|Тобол
|7 тур
|23 апреля, суббота
|13:00
|Тобол
|2:2
|Жетысу
|32 тур
|8 ноября, воскресенье
|12:00
|Жетысу
|2:0
|Тобол
|23 тур
|16 августа, воскресенье
|16:00
|Тобол
|1:3
|Жетысу
|9 тур
|1 ноября, суббота
|12:00
|Тобол
|2:0
|Жетысу
|5 тур
|28 сентября, воскресенье
|14:00
|Жетысу
|0:0
|Тобол
|10 тур
|2 ноября, суббота
|13:00
|Жетысу
|1:0
|Тобол
|1 тур
|18 августа, воскресенье
|15:00
|Тобол
|2:0
|Жетысу
|Группа B
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Акжайык
|10
|8
|0
|2
|15:6
|+9
|24
|2.
|Тараз
|10
|5
|1
|4
|11:12
|-1
|16
|3.
|Шахтер Кр
|10
|5
|0
|5
|15:13
|+2
|15
|4.
|Тобол
|10
|4
|1
|5
|12:14
|-2
|13
|5.
|Атырау
|10
|3
|2
|5
|14:16
|-2
|11
|6.
|Жетысу
|10
|2
|2
|6
|15:21
|-6
|8