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Жетысу - Тобол

21.08.2016, Воскресенье, 14:00 мск Талдыкорган, стадион Жетысу Казахстан. Финальный раунд, 24 тур Жетысу - Тобол
Казахстан. Премьер-Лига 2016
17 тур
19 июня, воскресенье 15:30 Жетысу 0:1 Тобол
7 тур
23 апреля, суббота 13:00 Тобол 2:2 Жетысу
Казахстан. Финальный раунд 2015, группа B
32 тур
8 ноября, воскресенье 12:00 Жетысу 2:0 Тобол
23 тур
16 августа, воскресенье 16:00 Тобол 1:3 Жетысу
Казахстан. Премьер-Лига 2015
12 тур
16 мая, суббота 15:00 Тобол 3:1 Жетысу
2 тур
11 марта, среда 12:00 Жетысу 0:0 Тобол
Казахстан. Финальный раунд 2014, группа B
9 тур
1 ноября, суббота 12:00 Тобол 2:0 Жетысу
5 тур
28 сентября, воскресенье 14:00 Жетысу 0:0 Тобол
Казахстан. Премьер-Лига 2014
13 тур
24 мая, суббота 15:00 Жетысу 1:2 Тобол
3 тур
29 марта, суббота 13:00 Тобол 0:2 Жетысу
Казахстан. Финальный раунд 2013, группа B
10 тур
2 ноября, суббота 13:00 Жетысу 1:0 Тобол
1 тур
18 августа, воскресенье 15:00 Тобол 2:0 Жетысу
Казахстан. Премьер-лига 2013
21 тур
27 июля, суббота 17:00 Тобол 3:1 Жетысу
11 тур
18 мая, суббота 16:00 Жетысу 1:4 Тобол
Казахстан. Премьер-Лига 2012
22 тур
15 сентября, суббота 16:00 Жетысу 1:1 Тобол
10 тур
12 мая, суббота 15:00 Тобол 2:1 Жетысу
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Акжайык 10 8 0 2 15:6 +9 24
2. Тараз 10 5 1 4 11:12 -1 16
3. Шахтер Кр 10 5 0 5 15:13 +2 15
4. Тобол 10 4 1 5 12:14 -2 13
5. Атырау 10 3 2 5 14:16 -2 11
6. Жетысу 10 2 2 6 15:21 -6 8
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