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Тобол - Шахтер

26.08.2016, Пятница, 16:00 мск Костанай, стадион Центральный Казахстан. Финальный раунд, 25 тур Тобол - Шахтер
Казахстан. Премьер-Лига 2016
13 тур
29 мая, воскресенье 15:00 Шахтер 1:0 Тобол
3 тур
3 апреля, воскресенье 12:00 Тобол 3:0 Шахтер
Казахстан. Финальный раунд 2015, группа B
28 тур
3 октября, суббота 14:00 Шахтер 1:2 Тобол
24 тур
23 августа, воскресенье 14:00 Тобол 2:1 Шахтер
Казахстан. Премьер-Лига 2015
15 тур
6 июня, суббота 15:00 Шахтер 1:0 Тобол
5 тур
5 апреля, воскресенье 12:00 Тобол 4:1 Шахтер
Казахстан. Премьер-Лига 2014
21 тур
27 июля, воскресенье 16:00 Тобол 2:0 Шахтер
11 тур
10 мая, суббота 15:00 Шахтер 4:1 Тобол
Казахстан. Премьер-лига 2013
18 тур
6 июля, суббота 16:30 Шахтер 2:0 Тобол
8 тур
28 апреля, воскресенье 15:00 Тобол 1:2 Шахтер
Казахстан. Премьер-Лига 2012
15 тур
1 июля, воскресенье 16:00 Шахтер 3:0 Тобол
3 тур
25 марта, воскресенье 13:00 Тобол 3:1 Шахтер
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Акжайык 10 8 0 2 15:6 +9 24
2. Тараз 10 5 1 4 11:12 -1 16
3. Шахтер Кр 10 5 0 5 15:13 +2 15
4. Тобол 10 4 1 5 12:14 -2 13
5. Атырау 10 3 2 5 14:16 -2 11
6. Жетысу 10 2 2 6 15:21 -6 8
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