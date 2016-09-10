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Акжайык - Тобол

10.09.2016, Суббота, 15:30 мск Уральск, стадион Стадион имени Петра Атояна Казахстан. Финальный раунд, 26 тур Акжайык - Тобол
Казахстан. Премьер-Лига 2016
22 тур
24 июля, воскресенье 18:00 Акжайык 0:5 Тобол
1 тур
13 марта, воскресенье 12:00 Тобол 1:0 Акжайык
Казахстан. Финальный раунд 2013, группа B
9 тур
27 октября, воскресенье 13:00 Тобол 2:0 Акжайык
5 тур
21 сентября, суббота 16:00 Акжайык 1:3 Тобол
Казахстан. Премьер-лига 2013
14 тур
30 мая, четверг 18:00 Акжайык 1:1 Тобол
4 тур
6 апреля, суббота 13:00 Тобол 0:0 Акжайык
Казахстан. Премьер-Лига 2012
25 тур
21 октября, воскресенье 13:00 Тобол 6:0 Акжайык
13 тур
16 июня, суббота 18:00 Акжайык 2:1 Тобол
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Акжайык 10 8 0 2 15:6 +9 24
2. Тараз 10 5 1 4 11:12 -1 16
3. Шахтер Кр 10 5 0 5 15:13 +2 15
4. Тобол 10 4 1 5 12:14 -2 13
5. Атырау 10 3 2 5 14:16 -2 11
6. Жетысу 10 2 2 6 15:21 -6 8
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