Акжайык - Тобол

|22 тур
|24 июля, воскресенье
|18:00
|Акжайык
|0:5
|Тобол
|1 тур
|13 марта, воскресенье
|12:00
|Тобол
|1:0
|Акжайык
|22 тур
|24 июля, воскресенье
|18:00
|Акжайык
|0:5
|Тобол
|1 тур
|13 марта, воскресенье
|12:00
|Тобол
|1:0
|Акжайык
|9 тур
|27 октября, воскресенье
|13:00
|Тобол
|2:0
|Акжайык
|5 тур
|21 сентября, суббота
|16:00
|Акжайык
|1:3
|Тобол
|Группа B
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Акжайык
|10
|8
|0
|2
|15:6
|+9
|24
|2.
|Тараз
|10
|5
|1
|4
|11:12
|-1
|16
|3.
|Шахтер Кр
|10
|5
|0
|5
|15:13
|+2
|15
|4.
|Тобол
|10
|4
|1
|5
|12:14
|-2
|13
|5.
|Атырау
|10
|3
|2
|5
|14:16
|-2
|11
|6.
|Жетысу
|10
|2
|2
|6
|15:21
|-6
|8